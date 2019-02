Kæmpe halfest: Pirater indtager Horne

Horne: Danmark har altid været en stolt nation af søfarere, og der er fostret mange helte på de syv verdenshave. Men der er også fostret en række såkaldte antihelte, nemlig piraterne, og det er dem, der den 17. august klokken 12 lægger vejen forbi Horne Hallen og inviterer alle med til fest.

Med udgangspunkt i piraternes verden har Vollstedt Group skabt en unikt festkoncept, som nu kommer til Horne. Det er det tredje sted i Danmark, temafesten kommer til - og det allerførste sted på Fyn.

Det store piratskib under kommando af den bindegale danske piratlegende Kaptajn Ding Dong smider landgangsbroen ned og giver adgang til et skib ladet med krudt, kugler, lækre kahytsjomfruer, sørøvere og platte pirater, lyder det i omtalen.

Musikken ombord søger bandet Top Seven for. De er blandt andet kendt fra bierfesten i Vester Aaby, og de seks supermusikalske søulke skal nok sørge for, at både de blinde passagerer, landkrabberne og de Sørøver Sally'erne kan komme ud og svinge både træbenet, barmen og romkruset, lover arrangørerne.

Og arrangørerne er fulde af forventning:

- Det er et flot, gennemarbejdet koncept. Udsmykningen med det store piratskib bliver helt fantastisk, og vi glæder os allerede som små børn til at præsentere vores gæster for denne her store flotte piratfest, lyder det begejstret fra bestyrelserne i Horne Hallen og Horne Hallens Støtteforening, som står bag festen.

Hvis man vil deltage i festlighederne, skal man tilmelde sig til en af de guvernører, som kaptajn Ding Dong har udnævnt. Hvem piratguvernørerne er, kan man se i annoncen i Ugeavisen Faaborg fra 19. februar.