Kabel-kaos: Derfor er Østerbrogade gravet op

Sådan ser der ud i Østerbrogade i øjebblikket. Thomas Nielsen og Kim Christensen fra Vores Elnet har de seneste dage været i gang med at udskifte det gamle højspændingskabel på en cirka 200 meter lang strækning. De er ved at være færdige med selve kabelarbejdet, men det er endnu uvist, hvornår gaden er tilbage i normal tilstand. Foto: Palle Søby

Udskiftning af et højspændingskabel på en cirka 200 meter lang strækning giver en del udfordringer for beboerne i Østerbrogade, som fortsat ikke ved, hvor længe arbejdet står på.

Faaborg: - Hvad er det egentlig, I er i gang med? En forbipasserende mand spørger de to medarbejdere fra Vores Elnet, Thomas Nielsen og Kim Christensen, som går og roder med kabler i den 200 meter lange grøft, der i øjeblikket er gravet langs husene i den ene ende af Østerbrograde. - Vi lægger nyt højspændingskabel ned, siger Thomas. - Højspændingskabel?! Javel, så, siger manden og ser lidt forvirret ud. Til avisen forklarer Thomas og Kim, hvad det hele går ud på. - For tre uger siden skete en fejl, som førte til strømafbrydelse i gaden. Fejlen er fundet, men man besluttede at udskifte det gamle højspændingskabel, der ligger på den her strækning, med et nyt kabel, som så i begge ender af strækningen skal forbindes med de nye kabler, der allerede ligger der. Det vil gøre det hele mere driftssikkert, forklarer de.

Kabelarbejde i Østerbrogade Vores Elnet, som er en del af Energi Fyn-koncernen, er lige nu i gang med at udskifte et 10.000 volt højspændingskabel på en cirka 200 meter lang strækning i Østerbrogade.



Det igangværende gravearbejde har intet med fjernvarme eller kloakker at gøre. Det er et højspændingskabel, der udskiftes for at gøre det hele mere driftssikkert. Foto: Palle Søby

Beboer: Vi vidste intet Noget kunne tyde på, at beboerne i gaden måske ikke er blevet helt tilstrækkeligt informeret om, hvad der foregår. - Det kom lidt som lyn fra en klar himmel, da de pludselig begyndte at grave ud for borgmesterens hus, som ligger lige ved siden af mit. Jeg er ikke blevet informeret om noget, før der pludselig stod skilte om, at man skulle parkere på en anden måde, og de blev ved med at udvide opgravningen til langt op i Østerbrogade, fortæller Kirsten-Elisabeth Nielsen, der bor på første sal i nummer 17. - Det har sådan set været okay at bo her under gravearbejdet. De har jo sørget for, at vi kan komme ind til vores huse ad små broer. Men vi har bare manglet lidt oplysning om, hvad det var, og hvor længe det vil vare. Men i dag fik jeg selv fat i et par af de folk, der arbejder med det, siger Kirsten-Elisabeth Nielsen.

Normalt kan man parkere i båsene i den ene side af vejen, men det kan man ikke i øjeblikket, hvor folk i stedet henvises til at parkere på Færgevej. Det giver også nogle udfordringer for dem, der skal til og fra privatlægen - den gule bygning til venstre i billedet. Foto: Palle Søby

Trafikprop ved lægehus Det var netop Thomas Nielsen og Kim Christensen, hun talte med, og de er et par gemytlige og fremkommelige typer, der giver sig tid til at snakke med folk. - Ja, der har da været nogle, der lige skulle høre, hvad vi laver. Og det er jo meget forståeligt, hvis folk synes, det giver noget bøvl med det her gravearbejde. Det har også givet nogle trafikale problemer indimellem. Forleden var der en dame, der parkerede lige foran privatlægen og var derinde i en halv time, mens hun fuldstændig spærrede for trafikken i gaden. Så dér var der lige nogle biler, der måtte bakke, fortæller Kim. Lige nu er der nemlig kun én vejbane at køre på ud for opgravningen, og derfor er Østerbrogade ensrettet på den strækning, så man kun må køre i retning fra Banegårdspladsen og ud mod Klinten. Normalt er her parkeringsbåse, så beboerne kan holde i højre side af vejen. Men lige nu er de henvist til at parkere for eksempel på Færgevej. - Og hvornår er I så færdige med det her gravearbejde? - Det tør vi ikke sige noget om endnu. Vi er nok færdige med vores del onsdag aften, men hvornår de så får dækket til igen, kan vi ikke sige noget om endnu, lyder det fra Thomas Nielsen og Kim Christensen. Et gæt kunne være, at der let kan gå en uge eller to mere. Det kabel, de udskifter, er et 10.000 volt højspændingskabel. De er ansat i firmaet Vores Elnet, som er en del af Energi Fyn-koncernen.

Hvornår det hele er færdigt, og alt er dækket til igen, kan Thomas Nielsen og Kim Christensen fra Vores Elnet endnu ikke sige noget om. Foto: Palle Søby