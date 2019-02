K-politiker: Drop signaturprojekterne

I mandags vedtog et flertal i Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse den nye udviklingsstrategi, hvor visionen er at tiltrække 3.000 nye borgere i den kommende tiårs periode. Derfor vælger man at sætte turbo på gennemførelse af diverse signaturprojekter. Og det på trods af at det skader en i forvejen dårlig økonomi. Se blot på Odense, hvor en stor befolkningstilvækst af både unge og ældre gør det nødvendigt at spare 60 millioner kroner og afskedige 100 i administrationen for at opretholde serviceniveauet. Hvorfor skulle det forholde sig anderledes i vores kommune?

Vi konservative er imod at rutte med de knappe midler. Det drejer sig om at investere til gavn for de nuværende borgere. I modsætning til flertallet vil vi ikke ofre en krone på at tiltrække flere. Vi vil koncentrere os om, at alle aldersgrupper her og nu lever et godt liv. Lykkes det for os, er det ret sikkert, at det i sig selv vil tiltrække flere, og det uden investering i diverse flyvske projekter. Det er derfor vigtigt, at de kommende udstykninger er attraktive for ressourcestærke familier.

Vi har foreslået, at der laves en oversigt over, hvor mange penge der ofres på at få tilflyttere. Det blev desværre ikke imødekommet. Naturligvis koster det penge at lave nye udstykninger. Det er ikke det, der er interessant. Nej, vi tænker på de ekstra udgifter til signaturprojekter, arkitektkonkurrence m.v. og ikke mindst udgifterne til de talrige medarbejdere, der sysler med de mange projekter. Vi har i virkeligheden ikke råd til eksempelvis et nyt museum, en ny kanal ved havnen i Faaborg eller en prangende bymidte i Årslev. Vi kender endnu ikke summen af investeringerne, og de afledte driftsudgifter er slet ikke beregnet. Der er ikke tilfredsstillende. I budgetaftalen, som vi ikke er en del af, står der, at "forligspartierne fastholder det ambitiøse anlægs- og investeringsniveau i signaturprojekterne og etablerer desuden et by- og egnsstrategisk sekretariat...". Det er vi lodret imod.

Som et eksempel på galoperende udgifter er antallet af årsværk i afdelingen for Politik og Strategi steget fra 35 til 43 i perioden 2016-2018. Til realisering af projekterne skal der ansættes yderligere fem personer. Samtidig spares der på dem, der skal servicere borgerne. Forstå det, hvem der kan.

I den budgetaftale, som vi altså ikke underskrev, står der, at "Tilsvarende går skolerne fri i 2019". Hvordan harmonerer det med, at der nu afskediges personale? Det er svært at forstå, at vi igen skal spare på ydelser til de nuværende borgere, medens millionerne ruller lystigt for at tiltrække nye.

I år skal der spares/effektiviseres for omkring 39 mio. kr. og i 2020 noget tilsvarende. Hvis vi kunne bestemme, ville vi starte med at skrue ned for ambitionerne for at gøre besparelserne skånsomme for borgerne. Vi er sikre på, at de fornuftige mennesker i vores kommune ikke ønsker de ambitiøse projekter betalt af færre midler til de basale velfærdsydelser. Den seneste tids læserbreve fra utilfredse borgere giver os ret.