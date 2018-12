Julevinder fyrede 25.000 kroner af på ren forkælelse

Ringe: Jean-Brit Johansen fik lidt af en ekstra julegave, da hendes navn i søndags blev råbt op, da hovedpræmien i årets juleshopperkonkurrence i Ringe skulle trækkes. Med vindertitlen fulgte 25.000 kroner, der skulle bruges i de lokale butikker.

Og lørdag var det så tid til den helt store shoppetur.

- Vi havde fået lagt lidt til side rundt omkring i butikkerne i løbet af ugen, og i dag havde vi så Henrik Dalgaard (direktør i Brugsens Supermarked Ringe, red.) med til at betale, fortæller hun.

Pengene blev blandt andet brugt på ekstra julegaver til børnene og naturligvis også lidt forkælelse til de voksne. Af større ting blev der blandt andet hjembragt et fryseskab og en lampe.

- Vi var enige om, at det ikke skulle være en masse småting, som vi alligevel ville have købt. Så pengene er ikke brugt på tøj og mad. Det er penge, der er kommet uventet, så de er brugt på ren forkælelse, siger Jean-Brit Johansen.

Hun er stadig lidt overvældet over, at hun var så heldig at vinde.

- Det har været helt vildt, uvirkeligt og fantastisk for hele familien, siger hun.