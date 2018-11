Vantinge: Forsamlingshuset i Vantinge er fredag 7. december kl. 18 ramme om jule-buffet og juletræ. Efter maden står Hevas juletræ pyntet og er klar til at være centrum for fællessang, dans og leg for børn og voksne

Julemanden har også lovet at komme på besøg. Åbent hus, Heva og Forsamlingshuset er sammen om arrangementet.

Tilmelding til Anne Mette B. 2987 4810 eller Birte J. 2343 6046 senest onsdag 5. december.

