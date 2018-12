Juletræ for 38. gang på torvet

Gislev: Sammenslutningen af aktive juletræsrejsere i Gislev, SAAJIG, står også i år for julearrangementet på torvet i Gislev. Det sker søndag 16. december kl. 14.

Her vil der være dans om juletræet og sang og musik. Bagefter vil julemanden dele godteposer ud til børnene, og der vil være æbleskiver til alle. Det er Karen og Tommy samt Tågehornet, der hjælper til med det musikalske.

I år er det 38. gang, at SAAJIG står for arrangementet. SAAJIG's eneste formål er at rejse et juletræ i Gislev hvert år. I år kommer træet fra Marian Jensen og Lars Johansen på Trunderupvej.

