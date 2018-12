Julens gode gerning: Småkageorgie på plejehjem

Fem friske Faaborg-kvinder gik sammen om at bage en masse småkager, så de kan forsøde juletiden for beboerne på plejehjemmet Prices Have Centeret.

Faaborg: Juletiden er også hjerternes fest og de gode gerningers tid.

Det fik man et hjertevarmende bevis på torsdag formiddag på Prices Have Centeret. Her troppede veninderne Vibeke Illum og Marianne Marcussen - og Mariannes datter, Mia Maja på fem - op med en hulens masse småkager til de gamle.

I de mange plastikbøtter, som de kom slæbende med, var der både brunkager, pebernødder, vanillekranse, klejner og havregrynskugler. Plus seks poser kaffe og en flaske kirsebærvin.

De havde bagt det hele selv, sammen med Mariannes mor og søster og endnu en veninde, Monika Krzemieniecki.

- Vi tænkte, at vi ville forsøde juletiden lidt for de gamle på plejehjemmet, og det er jo altid godt at gøre en god gerning. Det gør også mig godt, jeg har det bare godt bagefter, siger Marianne Marcussen, der bor på Fritz Sybergs Vej som genbo til Vibeke Illum.

- Og vi har virkelig hygget os med at bage. Vi bagte fra klokken ni om morgenen til klokken fire om eftermiddagen. Føtex har sponsoreret alle ingredienser til bagningen på nær smør, og hos Rema 1000 fik vi tre poser kaffe. Og så fandt jeg selv en flaske kirsebærvin i kælderen, fortsætter Marianne Marcussen.

Hun vil gerne opfordre andre til at gøre noget tilsvarende. Kigge efter i gemmerne derhjemme. Se om man måske skulle have en flaske vin stående i kælderen - og så forære den til de gamle på plejehjemmene rundt omkring.

- Og jeg tog Mia Maja med i dag, for hun har også godt af at se, hvad det vil sige at gøre noget godt for andre, tilføjer Marianne Marcussen, mens Mia Maja får lov at servere småkager for beboer Edith Madsen, der er i gang med morgenmaden.

- Mmmmm. De smager rigtig godt, smiler Edith.