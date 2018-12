Julemagien sejrede atter i Horne

Ambitionsniveauet er også vokset støt år for år. Ambitionen er at lave noget, der ligger et par niveauer over skolekomedie, siger Dorte Barber, der til daglig er leder af Brahesminde Skoles børnehus i Horne.

- Det er jo ikke kun bedsteforældre og forældre, der sidder dernede. Vi trækker også folk fra Faaborg, der intet har med nogen af børnene at gøre, men bare synes, at det er en hyggelig tradition. Det er fedt, siger hun.

Juleforestillingen kom til i 2013 og er bare vokset i omfang og ambitionsniveau år for år. Forleden kunne den røde lampe hænges ud en hele uge før premieren. Både lørdags- og søndags-forestillingen er udsolgt, så når de 15 unge skuespillere går på en velfortjent juleferie, vil over 220 have set årets forestilling.

Horne: Den grådige og koldhjertede Ebenezer Scrooge har bestemt ikke tænkt sig at gøre noget særligt ud af julen udover at tjene flere penge, og dagen før juleaften fyrer han sin assistent Peter Kratholdt, fordi han har fået et computersystem, der kan erstatte ham.

Sjovt at spille ond

I alt er 15 børn med i årets forestilling, og hovedrollerne spilles af 13-årige Benjamin Holm, der er den onde Ebernezer Scrooge samt Laura Garcia (12), der er hans ydmyge ansatte, Peter Kratholdt.

De har været med på scenen i henholdsvis fire og tre år, og er efterhånden et par garvede aktører.

For Laura Garcia er sammenholdet noget af det vigtigste.

- Det handler selvfølgelig om teater, og det er sjovt at spille en anden, end den man er. Men vi har også et rigtig godt sammenhold, og man bliver gode venner med dem fra de mindre klasser. Man bliver nødt til at hjælpe hinanden for at få det hele til at fungere, fortæller hun.

- Og så er det også bare nogle rigtigt gode stykker, vi spiller, tilføjer Benjamin Holm.

Hvordan har du det egentlig med at være sådan en ond mand?

- Det er sjovt at prøve at være ond. Det er en sjov rolle at spille, siger Benjamin.

Er det slut med at spille skuespil, når I bliver 14 år?

- Der er mange, der rigtig gerne vil være med, så vi skal også give plads til dem. Jeg har været med i tre år nu, jeg synes stadig det er sjovt, men der begynder også at komme andre ting, fortæller Laura.