Julekoncert i Sønder Broby Kirke

Sønder Broby: Torsdag den 13. december - Luciadagen - indbyder Sønder Broby Menighedsråd til julekoncert i kirken med Vor Frues Kantori fra Svendborg. Vor Frues Kantori, der ledes og dirigeres af Povl Chr. Blaslev, har i de forgangne år udviklet sig hastigt og er efterhånden mere og mere efterspurgte til koncerter rundt om i landet. Koret har de sidste år sunget slotskoncerter, indspillet cd samt været på turnéer i Europa.

Torsdag den 13. december er koncerten inspireret af den engelske julekoncert-tradition. Med koret medvirker en kvartet bestående af cello, to fløjter samt harpe. Koret vil synge en afdeling med danske julesange/salmer for kor og kvartet, ligesom der er musik af Ola Gjeilo, John Rutter og John Taverner. Koncerten indeholder et par fællessalmer, så publikum kan få lov at synge med sammen med koret.

Alle er velkommen.