Julekoncert i Ferritslev: Musikere fra Davinde spiller op

Fire musikere fra to forskellige grupper sørger for musikken, når der er julekoncert i Ferritslev Fritidshus. Musikerne bor alle i nabo-byen Davinde

Ferritslev/Davinde: Årets julekoncert i Ferritslev Fritidshus kan opleves onsdag 5. december kl. 19.00.

Da vil Svøbsk og Lunau & Sund på forunderligste vis flette kendte julesalmer, vintersange og folkemusik sammen i et både traditionelt og moderne udtryk, der får dem til blomstre i en stemningsfuld buket af glæde, varme højtidelighed og fest.

Sammen leverer de en forrygende flot og hjertevarm koncert, der får julestemningen til at brede sig, hedder det i en pressemeddelelse fra Ferritslev Fritidshus.

Musikerne i Lunau & Sund og Svøbsk bor i den nærliggende landsby Davinde.

Med 500 meter mellem deres bindingsværkshuse har det musikalske møde modnet sig gennem flere år.

De fire musikere har en vidtfavnende ballast indenfor kirkemusik, folkemusik, kor og rock/pop.

Musikerne er Maren Hallberg (harmonika, kor), Jørgen Dickmeiss (violin, sang og andet), Trine Lunau (sang) og Peter Sund (guitar og kor).

Billetsalget er i gang på fritidshusets hjemmeside ferritslev-fritidshus.dk.

Man kan også ringe på telefon 65 98 13 15.

Ferritslev Fritidshus tilbyder hvert år en række koncerter og musikalske foredrag.

- Vi forsøger at ramme en bred vifte af de forskellige genrer, fortælles det på fritidshusets hjemmeside.

Ferritslev Fritidshus, hvis mangeårige leder er Egon Hansen, er en almennyttig forening for alle aldre, og det er ulønnede, som sørger for de praktiske opgaver både før, under og efter koncerterne.