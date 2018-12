Kværndrup: Fredag den 7. december kl. 14 indbyder Egebos-Venner til julehygge på Seniorcenter Egebo. Her vil der være forskellig underholdning bl.a. vil Ella Kildegaard læse historier og Ingrid vil spille for til julesange og julesalmer. Der serveres gløgg og æbleskiver samt kaffe og klejner. Egebos-Venner står for et amerikansk lotteri med gaver fra byens handlende. /exp