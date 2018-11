Julefest for fuld skrue

Haastrup: Mon ikke der er ret mange danskere, der skal til julefrokost lørdag 1. december?

Det er der i hvert fald en del, der skal i Haastrup. For det er den dag, Haastrup Forsamlingshus holder sin årlige julefrokost.

Festen starter klokken 18, og det koster 230 kroner at være med. Og se lige her, hvad du får for de penge:

Hvide sild med karrysalat, æblesild, æg og rejer, fiskefilet med citron og remoulade, frikadeller med hjemmelavet rødkål, ribbensteg med hjemmelavet rødkål, langtidsstegt oksespidsbryst med kålsalat, mørbradbøffer med løg og champignon, osteanretning med diverse tilbehør, rugbrød og hjemmebagt brød.

Velbekomme!

Det hele bliver ledsaget af live-musik med Faaborg-bandet Basement Band.

Man kan tilmelde sig hos Min Købmand i Haastrup, oplyser bestyrelsen for Haastrup Forsamlingshus. /søby