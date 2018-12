Juledans med spisning

Brobyværk: Fredag 14. december er der igen danseaften i Brobyværkhallen. Denne aften starter med spisning kl. 18.30, og der spilles op til dans kl. 19.30.

Man kan selv medbringe mad, eller der kan bestilles smørrebrød/platter senest 9. december hos Eva Pedersen på telefon 20 49 01 58 eller hos Sanne Majlergaard på telefon 40 97 27 57. Alle drikkevarer købes i Brobyværkhallen.

Musikken leveres denne gang af den populære Dempo Duo.

Alle er som sædvanlig velkomne. Man behøver ikke at have været med i Vild med Dans for at deltage, bare man er glad for at danse.