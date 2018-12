Julecrossløb på Polymeren 24. december

Årslev: Juleaften er traditionelt en dag, hvor rigtig mange kalorier ryger indenbords, men fortvivl ej. Polymeren inviterer igen i år til jule-Croos-Løb 24. december kl. 10. Her er der både en løbe- og en gårute langs åen/hjertestien, og undervejs vil der være øvelser.

Ruten er 5 kilometer, og efter løbet er der øl,vand, kaffe og the, og de heldige kan endda få en sponsorgave med hjem.

Alle kan deltage, og det koster 25 kroner for alle over tre år. Pengene indbetales på mobile pay 40984241. Se mere på facebook under jule-cross-løb.

