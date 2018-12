Julebøn til alle Faaborg-børn: Hjælp med at finde Pernillika!

Faaborg: - Alle Faaborgs børn bedes om hjælp! Jeg kan virkelig mærke, jeg ikke er 600 år ung længere, siger Juliane Julemor, der siden 1. december har trasket Faaborg igennem for at finde sin storesøster, Pernillika, der selv i en alder af 787 år stadig drømmer om at få lov at dele gaver ud juleaften og derfor er kommet til at "låne" alle pakkerne, som Julemanden egentlig skulle dele ud.

Nu har Juliane brug for hjælp, og alle børn mellem fire og 11 år inviteres til at møde hende i Den Gamle Gaard lørdag 8. december klokken 12. Herfra skal de ud på en byvandring, hvor de skal finde spor og løse gåder for at finde Pernillika og alle julegaverne.

- Pernillika har for vane at gemme sig på historiske steder, når hun godt ved, hun har dummet sig lidt, så vi skal i hvert fald lede i Klokketårnet og på Faaborg Museum og mange andre steder, siger Juliane Julemor.

Det er en håndfuld af byens forretningsdrivende, der er gået sammen om at lægge lidt penge i den fælles julesæk for at kunne arrangere det lille juleeventyr for byens børn.

- De siger simpelthen bare ja, når jeg fortæller, at de for en lille håndøre hver kan hjælpe med at lave en god oplevelse for børnene, siger Stine Mjaaland fra Vores Faaborg & Egn efter at have været rundt med raslebøssen.

Turen rundt i byen forventes at vare halvanden time. Forældre og bedsteforældre er også velkomne.

Til de mindste børn er der kl. 12 et andet tilbud: Hos Flow Sustainable Living kommer børnesundhedsvejleder Cecilie Inge Hauge og fortæller juleeventyr, mens der er saft til børnene og glühwein til de voksne.