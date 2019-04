Juicefabrikken Rynkebys betydning for lokalområdet skal granskes

Faaborg-Midtfyn: Juicefabrikken Rynkeby Foods og Faaborg-Midtfyn Kommune er med i en ny landsdækkende analyse.

Analysen skal kortlægge, hvilken betydning populære virksomheder i landdistrikterne har for bosætning og udvikling i den kommune, hvor de ligger.

Målet er at skaffe ny viden, der kan styrke samarbejdet mellem virksomheder og kommuner.

Landdistrikternes Fællesråd og kommunikations-bureauet Hass Q & Co har sat analyseprojektet i gang med støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, siger i en pressemeddelelse:

- Jeg er glad for, at der gennem projektet kommer øget fokus på at synliggøre nogle af de udviklings-muligheder og succeshistorier, der er forbundet med at drive virksomhed i landdistrikterne.

Der er ifølge landsformanden ingen tvivl om, at danske virksomheder ude i landet er enormt vigtige for deres nærområders økonomiske velbefindende.

- Gennem gode historier og flotte resultater skaber mange af dem positiv opmærksomhed omkring sig selv og deres lokale kommune, og det er firmaet Rynkeby og Faaborg-Midtfyn Kommune et godt eksempel på.

- Den opmærksomhed tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere. Det er medarbejdere, som bidrager aktivt til at sikre, at deres lokalsamfund forbliver attraktivt at bo og leve i.

I analysen bliver der sat fokus på virksomheder med stærke brands, der ligger i en yderkommune, men som endnu ikke er dominerende i lokalområdet.

Med i projektet er foruden Rynkeby blandt andre Stauning Whisky, Lyngsoe Systems, Thise Mejeri, Fårup Sommerland, Kvadrat, Lalandia, Dragsbæk og Solar.

Centralt for projektet er samspillet mellem virksomhederne uden for de store byer, kommunerne og lokalsamfundet. Ambitionen er at stille ny og brugbar viden til rådighed, som kan skabe endnu flere lokale erhvervsmæssige partnerskaber, der kommer både virksomhederne og kommunen til gode.

Projektets hovedkonklusioner og anbefalinger bliver offentligt tilgængelige i løbet af 2019.