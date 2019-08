Jubilæum: Randi har haft sin gang på Bakkelund i 10 år

Ryslinge: En af brugerne på beskæftigelsestilbuddet Bakkelund i Ryslinge kan nu fejre 10-års jubilæum. Det er Randi, der startede på Bakkelund i august 2009, og her har hun siden arbejdet flittigt med dyr og have.

Bakkelund er et lille landsted med beskyttet beskæftigelse. Fordelt på syv tønder land kan brugerne gå til hånde med forskellige dyrehold, køkkenhave og prydhave. Randi nyder arbejdet udendørs, hvor hun fodrer heste, køer og grise, og hun ser frem mod efteråret, hvor der skal rives blade og æbler sammen.

- Randi er en skøn person, der er yderst vellidt. Hun er enormt empatisk og en god ven og kollega. På Bakkelund nyder vi godt af Randis latter og som oftest gode humør. Vi har nydt at have Randi ved os de sidste år og håber på mange flere sammen endnu, lyder det i en pressemeddelelse fra Bakkelund.