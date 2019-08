Josefine tog verdensmesterskabet med hjem

Hendes helt store drøm er da også at komme til at spille på landsholdet en dag.

- Det var en kæmpe oplevelse at få lov at spille på sådan et stort stadion og på sådan en god bane. Og sejren har givet mig endnu mere blod på tanden, fortæller Josefine Lie Ladegourdie om finalesejren på Gamla Ullevi Stadion.

Anfører for Odense Q er Årslev-pigen Josefine Lie Ladegourdie, der i den ombæring både fik æren af at score og blive kåret til kampens spiller i finalen mod svenske Boo FF, som de i øvrigt slog med de imponerende cifre 4-0.

Årslev: Gothia Cup i Sverige er anerkendt som det uofficielle ungdomsverdensmesterskab for klubhold. En uge i juli dukkede flere end 1800 hold fra forskellige årgange op for at dyste om den store pokal. I år var det pigerne fra Odense Q, som tog førstepladsen i u15 rækken.

Efterskolen venter

Inden Josefine Lie Ladegourdie kan hoppe i landsholdstrøjen, venter et år på Hjemly Efterskole. Her vil hun træne til at blive endnu bedre til fodbold.

- Vi skal træne fem-seks gange om ugen, og vores trænere er selv tidligere landsholdspillere, så jeg håber, det kan gøre mig endnu bedre, siger hun.

Efterskolen bliver et år med hård træning, men Josefine Lie Ladegourdie er vant til at træne meget.

- I Odense Q træner vi tre gange om ugen og har kamp i weekenden. Jeg flyttede dertil fra Årslev Boldklub for to år siden for at spille på et mere ambitiøst hold.

Selvom hun nu vinker farvel til Odense Q, så er det med bagtanker om at vende tilbage.

- Jeg håber, at jeg en dag kan komme til at spille i 3F ligaen (den bedste kvindelige række, red.) for Odense Q og måske endda senere komme til udlandet som professionel.

Josefine Lie Ladegourdie spiller offensiv midtbane. Hun er højrebenet, men træner også det venstre, så hun kan blive lige så alsidig som sit idol Pernille Harder.