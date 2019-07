Joke udviklede sig: Told & Skat tjekkede lufthavnen i Faldsled

Faldsled: I sommerperioden får Falsled Kro fløjet gæster ind fra København. De har booket et døgnophold på kroen med fuld forplejning og ankommer med en vandflyver, der bruger Helnæsbugten som landingsbane.

Som en joke har kroen ved den lille anløbsbro uden for havnen skrevet et skilt, hvorpå der står "International Airport."

Det skilt bemærkede to inspektører fra Told & Skat, der onsdag var på uanmeldt besøg i Faldsled Havn.

Om de var der på grund af en konkret anmeldelse, eller de bare kom tilfældigt forbi i et andet ærinde, er indtil videre uafklaret.

Men faktum er, at de henvendte sig på kroen for at få en forklaring. Det fortæller direktør for Falsled kro, Randi Schmidt.

- De kom hen på kroen og spurgte, hvad det var for noget, for hvis man flyver internationalt, skal man selvfølgelig kontakte Told & Skat. Men vores skilt er jo for sjov, og det fik de fortalt, og mere var der sådan set ikke i det, siger Randi Schmidt. Hun er ikke bekendt med, at Told & Skat var der på baggrund af en anmeldelse.

Episoden fik efterfølgende den fungerende havnefoged Stine Mjaaland til at skrive et oprørt indlæg på sin Facebook-profil.

Fra pålidelig kilde havde hun nemlig fået at vide, at der faktisk var en anonym anmeldelse om, at der i Faldsled bliver bedrevet international lufthavn.

- Og der var vist også noget med, at der blev drukket toldfrit sprit, og man må jo virkelig bare grine af det. Men jeg blev altså hidsig. At lave anonyme anmeldelser er simpelthen det modsatte af at være gode ved hinanden. Hvis nogen har et problem med den vandflyver eller den champagne, der udskænkes til gæsterne, kunne de så ikke henvende sig direkte til kroen, lyder spørgsmålet fra Stine Mjaaland.

Vandflyveren flyver i øvrigt fra København til Faldsled mandag, tirsdag og onsdag med plads til 12 gæster hver gang. Gæsterne tilbringer et døgn på kroen og flyver tilbage igen næste dag.

Konceptet er en succes, og det bliver muligvis udvidet til også at omfatte flyvninger fra Aarhus, fortæller direktør Randi Schmidt.