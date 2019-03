Johanne mistede sin datter: - Sorg kan deles - ikke fjernes

Søstrene Johanne Weinrich Hess (til venstre) og Linda Weinrich Nielsen har startet ny sorggruppe i Ringe for at hjælpe andre med at genfinde livsglæden efter at have mistet. Privatfoto

Gennem sorggrupper og selvstudier har Johanne Weinrich Hess lært at leve med sorgen, efter hun for fire år siden mistede sin datter. Sammen med sin søster har hun startet en ny sorggruppe i Ringe, så andre kan få hjælp til at genfinde glæden.

Midtfyn: For fire år siden mistede Johanne Weinrich Hess sin datter, og Linda Weinrich Nielsen sin niece. Efter begravelsen stod søstrene alene med den altoverskyggende sorg, og siden da har Johanne Weinrich Hess søgt hjælp i forskellige sorggrupper. - Sorg gør ondt. Men du kan ikke definere smerten eller sige, hvor du har ondt henne. Du vil meget hellere brække begge ben og sidde i kørestol med halskrave, end at leve et minut længere med den smerte - men du kan ikke flygte fra den. Det er kærligheden, der gør ondt, fortæller Johanne Weinrich Hess. Efter tabet af sin datter søgte Johanne Weinrich Hess svar på, hvad hun kunne gøre for at lære at leve med sorgen. Hun har talt med sin søster, der er uddannet sygeplejerske og til daglig arbejder med behandling af sorg og depression. Derudover har hun i sorggrupper mødt andre, som har mistet, og hun har læst 30-40 bøger om de forskellige faser af sorgen, choktilstanden som rammer én, og hvordan man genfinder et lyspunkt i hverdagen. - Derfor synes jeg, at jeg bliver nødt til at dele ud af min erfaring og hjælpe andre til at lære at leve med sorgen - for man kan ikke fjerne den.

En håndsrækning Sorggruppen er en lille, tryg gruppe, og den er åben for alle, der har mistet og brug for hjælp til at bearbejde sin sorg. - I gruppen kan man give hinanden gode råd og vejledning og på den måde hjælpe hinanden, fortæller Linda Weinrich Nielsen, der for nyligt har åbnet sygeplejeklinik på Jernbanegade i Ringe. Gruppen mødes i klinikkens lokaler, og det er op til gruppens medlemmer at bestemme, hvor ofte de mødes. Det vigtigste er, at de, som har brug for hjælp, kommer af sted, fortæller Linda Weinrich Nielsen. - Når man er midt i det, kan det være svært at se, at der er en udvej. Mennesker i sorg har svært ved at komme ud og møde nye mennesker og har måske mest af alt bare lyst til at begrave sig under dynen. Linda Weinrich Nielsen har tidligere arbejdet i hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune, og her mærkede hun på nært hold, hvor vigtigt det er, at man får talt om sin sorg. - Der er mange ældre mennesker, der har levet et langt liv med sin ægtefælle, som pludselig skal vænne sig til at stå op alene og gøre alt selv. Man er rigtig meget på i et sygdomsforløb - og lige med ét er der bare stille. Det er stilheden, der er den værste, forklarer hun.

Muligt at blive glad igen Men i sorggruppen kan man få afløb for alle sine følelser og tanker, og her er ingen, der synes, det er mærkeligt, hvis man har grædt en hel uge. Gruppen kan samtidig fungere som en aflastning for den sørgendes pårørende. - Vi har erfaring med, at dem, der deltager i sorggruppen, ret hurtigt vil kunne mærke en forandring og finde glæden igen, siger Linda Weinrich Nielsen. Derfor håber søstrene, at folk ser sorggruppen som en håndsrækning. Hvis man ønsker at høre mere eller blive en del af sorggruppen, kan man kontakte Linda Weinrich Nielsen på telefon 20 28 45 29.