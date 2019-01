Jørgen udvalgt som rigtig mand: - Det er mega fedt, men også lidt pinligt

Selvom Jørgen Blach synes, det er lidt flovt, at der hænger plakater af ham i Ringe, så har det alligevel været sjovt at være med til noget, der er så anderledes end hans hverdag i flyvevåbnet, hvor han flyver redningshelikopter.

Tilmeldt af konen

Jørgen Blach er blevet udvalgt, fordi hans kone tilmeldte ham konkurrencen.

- Sidste forår så min kone en annonce, hvor man kunne få 10.000 kroner for at være model for Din Tøjmand, der søgte rigtige mænd. Hun spurgte mig, om hun ikke måtte tilmelde mig. Hun skrev et brev ind til dem, hvor hun skrev, at jeg var hendes rigtige mand, siger han.

Din Tøjmand søgte mænd, som almindelige mænd kunne sammenligne sig med. Kæden vil gerne være i øjenhøjde med kunderne og vise, at man ikke behøver kunne gå modeshow for at gå i deres tøj.

Selvom 43-årige Jørgen Blach ser sig selv som en ganske almindelig mand, har han ikke et helt almindeligt job.

- Jeg ser mig selv som en almindelig familien Danmark far med kone, børn og et lidt utraditionelt 8-16 job, griner han.

Jørgen Blach er nemlig førstetekniker i flyvevåbnet og flyver redningshelikopter i Nordatlanten. Han er en del af eskadrille 723, og er udsendt i 4-6 uger 2-3 gange om året - når han ikke er udsendt, arbejder han på Flyvestation Karup, hvor de laver træningsflyvning.