- Jeg ville gerne have at vide, hvad mit CPR-nummer skulle bruges til og fik svaret, at Local Fitness gerne vil vide, hvem der bruger deres centre. Men jeg har jo et navn, siger Jørgen Olesen.

Forum Faaborg Fitness oplyser, at man her ikke kræver CPR-nummer af medlemmerne. Man forlanger, at medlemsbetalingen foregår via PBS, men at det er medlemmet selv, der tilmelder sig til PBS.Hos Dansk Fitness på Lagonis Minde behøver man ikke at opgive fuldt CPR, hvis man betaler kontant. Fuldt CPR kræves dog, hvis betalingen skal tilmeldes PBS.

- Jeg fik en SMS om at mit dataloft var nået, og hvis jeg ikke hurtigt indbetalte 10 kroner, ville min telefon blive lukket. Jeg skulle så følge et link og betale med mit kreditkort. Havde jeg gjort det, havde de fået de oplysninger, der skulle bruges for at kunne hæve fra min konto, siger han.

For nylig blev han for eksempel kontaktet af "nogen", der udgav sig for at være Oyster - hans mobiltelefonselskab.

Datatilsynet oplyser, at hvis private som f.eks. fitness-centre vil behandle oplysninger om personnummer, skal det enten ske som følge af en lov eller også skal man have samtykke fra den, man ønsker at registrere.Det skal tjene et sagligt formål, at man vil behandle et personnummer. I en afgørelse fra 2012 anerkender Datatilsynet, at det er et sagligt formål, at et fitnesscenter skal bruge et CPR-nummer for at drive et abonnementsystem, hvor der er løbende kontrakter med medlemmer. Den, der indsamler personnumre, skal opbevare og sikre data dem på en måde, der lever op til databeskyttelsesreglerne.

"Vi er ikke sjældent udsat for svindelforsøg, hvor folk forsøger at få adgang uden at betale, og derfor er CPR-nummer et krav hos os, når vi taler om personer med bopæl i Danmark. Ligeledes har vi et sekscifret ubetalt beløb, som ikke bliver betalt hver måned, hvorfor vi bruger en del ressourcer på inddrivelse. I den forbindelse letter et CPR-nummer arbejdet en smule for vores inkassoafdeling," forklarer han.

Han oplyser, at det er helt korrekt, at kæden beder om CPR-nummer hos medlemmerne, og at man ikke kan blive medlem uden at oplyse dette.

Ekskluderet som medlem

Jørgen Olesen anerkender fuldt ud, at der er offentlige myndigheder og institutioner, der kun kan fungere, hvis de har hans personnummer.

- Det er en fordel for både dem og for mig. Men jeg accepterer ikke, at private firmaer kræver et CPR-nummer, når det ikke er nødvendigt, siger han.

Og Kaare Solhøj Dahles forsikring om, at hans CPR-nummer er i sikre hænder i en database, beroliger ham ikke.

- Verifikation af medlemmers adgang til centrene foregår jo med et medlemsnummer, så det forstår jeg ikke man skal bruge CPR-nummer til. Men min pointe er, at der er en risiko for at mine informationer kommer i de forkerte hænder. Det kan godt være, at firmaet har et datasystem, der er sikkert, men hvor mange personer passerer dataerne igennem undervejs? Der er så utroligt mange muligheder for at fiske personfølsomme oplysninger. Man kan nok ikke forhindre det, men kan gøre det sværere for dem, der vil misbruge det. Vi skal gøre det så besværligt for dem som muligt, siger han.

Jørgen Olesen har nu klaget over firmaet til Datatilsynet og venter på svar.

Det har så ført til, at Local Fitness har opsagt hans medlemsskab.

- Det er de i deres gode ret til at gøre. Det er jo et privat firma, og de må selv bestemme, hvem de vil have som kunder. Men jeg føler, at det er min pligt at gøre opmærksom på den her problematik, siger Jørgen Olesen.