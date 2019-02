Jørgen er 80 år: Arbejder stadig på fuldtid som murer

Selvom Jørgen Rasmussen blev 80 år den 11. februar, har han ingen planer om at gå på pension lige foreløbigt. Han arbejder stadig 37 timer om ugen som murer.

- Jeg har det godt med det, så hvorfor holde op? Jeg kommer ud og ser noget, oplever noget og følger lidt med. Jeg kan godt lide at holde mig i gang. Jeg har set alt for mange, der sætter sig hen, og så begynder de at blive dårlige, siger Jørgen Rasmussen fra Gislev, der har to børn, syv børnebørn, tre oldebørn og en kæreste.

Jørgen Rasmussen har haft et langt arbejdsliv. Han gik ud af skolen som 14-årig og gik i tjeneste som landmand. Her nåede han at være i halvandet år.

Egentligt havde Jørgen Rasmussen ingen planer om at blive murer ligesom sin far, der var selvstændig med firmaet Gislev-Holme Murerforretning, men da hans far fik brug for hans hjælp, mærkede han efter, og kunne godt tænke sig at prøve kræfter med faget alligevel. Derfor startede Jørgen Rasmussen i lære hos sin far som 15-årig.

I april 1958 blev Jørgen Rasmussen udlært - blot et par måneder efter sin fars død.

- Jeg var nyudlært og skulle fortsætte virksomheden efter min far, men det kunne jeg ikke få lov til. For at være selvstændig skulle man have et næringsbrev, og det kunne man ikke få før man var myndig, hvilket var som 21-årig dengang. derfor kørte firmaet i min mors navn, indtil jeg var myndig, siger han.