Jim Lyngvild åbner Ravnsborg op til julemarked

De to første weekender af december holder Jim Lyngvild julemarked på Ravnsborg. Her er der mulighed for at opleve vikingeborgen Ravnsborg, som er Jim Lyngvilds bolig og hjem, og gudetemplet Odin Hov.

Omkring Ravnsborg kan besøgende gå på opdagelse i en vikingelejr med stande, hvor 35 udstillere byder på smagsprøver og juletilbud. Der vil også være madboder, der blandt andet sælger pandekager og ribbenstegssandwich.

Det er ikke alle boder, der tager imod dankort, derfor anbefaler arrangøren at medbringe kontanter.