Vissenbjerg: Danmarks Kartoffel Råd har udvalgt vejr- og klimaeksperten Jesper Theilgaard som kartoffelambassadør 2019. Han får officielt tildelt titlen ved Danmarks Kartoffel Råds årsmøde på Egeskov Slot 23. januar.

- Man kan tale om godt kartoffelvejr og om dårligt kartoffelvejr. Kartoflen er ligesom kartoffelavlerne afhængige af vejret, og derfor er en vejrekspert, der oven i købet er dygtigt til formidling, et godt valg. Jesper Teglgaard har et stort overskud, højt til loftet, og så kan han løfte tingene op og se det i en større sammenhæng. Det er sådan en ambassadør, vi har brug for, lyder det fra formand for Danmarks Kartoffel Råd, Johs. Nørregaard Frandsen, i en pressemeddelelse.

Jesper Theilgaard er uddannet flyvemeteorolog i 1978 og var i perioden 1990-2018 meteorolog på DR. Udover at arbejde som tv-meteorolog arbejdede han også som forfatter og foredragsholder om klima og vejr.

- Kartofler er en meget klimavenlig fødevare, og det synes jeg, skal understøttes. Ikke at vi dermed skal forsage alt muligt andet, men det er godt at have nogle holdepunkter i vores fødevarer, hvor vi ved, at de er skånsomme for klimaet, siger Jesper Theilgaard, som i øvrigt også selv er glad for kartofler.

Tidligere kartoffelambassadører er blandt andre sanger Stig Rossen, Chipskongen Jørgen, skuespiller Per Pallesen, tv-kok James Price, tv-vært Søren Ryge og formand for Tænketanken Frej, Marie-Louise Boisen.