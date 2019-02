Jeg er i chok: Tag nu dit affald med dig

Lokaldebat: Jeg har i efterårets og vinterens løb været tilknyttet Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Park & Vej som nyttejobber. I den forbindelse har jeg haft fornøjelsen af at indsamle affald fra grøfterne langs det kommunale vejnet, og oplevelsen har mildt sagt været en øjenåbner. Mængden af henkastet affald er chokerende stor.

En del er tydeligt nok blæst af trailere eller lastvogne, og dette er i en vis grad uundgåeligt. Her er dog ofte tale om store ting, som bliver siddende i krat og hegn og som er lette at se og indfange. Det er derimod de mange mindre genstande, som bevidst eller tankeløst bliver smidt i naturen, der er det største problem.

Førstepladsen indtages af øl- og sodavandsdåser (med og uden pant). Dernæst følger cigaretpakker og -skodder samt diverse emner i plast. I de meget dybe grøfter knaser det under vore sko af plastic og metal, som græsset allerede er vokset hen over.

Og affald avler mere affald. Er der først smidt ét stykke, bliver det fristende for andre at fortsætte. På grænsen til Assens Kommune fandt jeg en bakke med 60-70 tomme øldåser efterladt sammen med en pænt voksende dynge af affald. Det afsidesliggende naturskønne område var godt på vej til i al stilfærdighed at blive forvandlet til en losseplads.

Alle produkter afgiver i forskellig grad giftige stoffer, som forsvinder ud i naturen under nedbrydningen. Hertil kommer generne fra glas- og metalstumper i dyrenes poter og maver.

Måske synes en enkelt øldåse smidt ud af bilruden uden betydning. Men vi bebor alle den samme klode og vi lever i et cirkulært system. Derfor ville det være dejligt, om det i den brede befolkning snart blev almindeligt acceptabelt at sige til hinanden: "Hey, tag lige dit affald med dig, når du går."