Italiensk domorganist spiller i Brahetrolleborg Kirke

Brahetrolleborg: Ved årets tredje sommerkoncert, der finder sted torsdag 25. juli kl. 19.30 i Brahetrolleborg Kirke, kan man opleve domorganisten fra domkirken i Lucca i Italien, Giulia Biagetti.

Hun vil spille et program med musik af nyere europæiske komponister. Programmet er publikumsvenligt, og værkerne kommer til at spænde over alle tangenterne på orglet.

Giulia Biagetti er uddannet på konservatoriet i Lucca i Toscana, Italien. Hun blev udnævnt som domorganist ved domkirken i Lucca i 1996, og hun har desuden en stor karriere som koncertorganist, hvor hun har spillet overalt i verden. Derudover underviser hun også i orgel ved konservatoriet i Lucca.

Der er entré til koncerten.