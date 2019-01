Svanninge: For et år siden holdt Erling Andersen fra Faldsled foredrag hos Danske Seniorer i Svanninge, hvor han fortalte og viste lysbilleder fra en tur Island rundt med campingvogn.

Dengang nåede han kun at fortælle om en del af turen, men det var så spændende, at deltagerne har opfordret ham til at komme og fortælle mere. Så nu følger anden del af lysbilledforedraget, når han igen er gæst i Svanninge Sognegaard torsdag 17. januar klokken 14.

Her fortsætter beretningen om turen ud til Vestfjordene, der ligger helt oppe i det nordvestlige hjørne af Island. Her besøges egnen omkring Isafjördur, den største by i denne del af landet. Man kommer ud til flere små samfund, man næppe troede eksisterede, og hvor man før i tiden kun kunne komme til ad søvejen eller over fjeldet på hesteryg.

Erling Andersen har besøgt et af de mest afsides hjørner, hvor der ingen vej er, og hvor man kan se over til det sted, hvor Erik Den Røde i år 967 ankom til Island sammen med sin far.

Turen fortsætter gennem den nordlige del af landet til byerne Skagaströnd, Sauderkrokur, Siglufjördur, og Akureyri. Videre østpå opleves området omkring Myvatn, hvor man tydeligt oplever jordens glødende indre helt tæt på overfladen.

Turen går til Dettifoss, Europas mest kraftfulde vandfald, hvor 200 kubikmeter vand pr. sekund vælter 45 meter ned i et brusende inferno af vand og skum og larm. Heroppe nordpå besøges også Islands største vandkraftanlæg, der ligger gemt langt ude i ødemarken.

Alle er velkomne til foredraget. Ikke-medlemmer betaler 75 kroner for kaffe og brød.

Arrangør er Danske Seniorer Svanninge. /søby