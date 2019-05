Is i massevis: Vaffelbageren fylder 35

Selv om Jesper Pedersen langer is over disken hver eneste dag, så er det ikke mange is, han selv spiser. - Jeg smager selvfølgelig på vores varer. Men sidste år spiste jeg en enkelt vaffel. Til gengæld spiser jeg is på kage og i koldskål, siger Jesper Pedersen. Foto: Maria Retoft Pedersen

1. juni markeres isbutikkens jubilæum med tilbud på softice og gratis slikkepinde.

Faaborg: Der er slet ikke tal på, hvor mange ispinde og vaffelis, der gennem tiden er blevet langet over disken hos Vaffelbageren i Torvegade. Men det er uden tvivl nok til at imponere selv de største slikmunde. I maj kan Vaffelbageren nemlig fejre 35-års jubilæum, og det er en festlig måde at varme op på til højsæsonen. - Nu her arbejder jeg omkring 80 timer om ugen, men når vi når hen til sidst i juli, så er det nærmere over de 100 timer om ugen, siger 43-årige Jesper Pedersen med et grin. Han købte Vaffelbageren af den tidligere ejer i 2006, og siden har han, sammen med omkring 10 ungarbejdere og hjælp fra hans mor, forsynet både faaborgensere og turister med ispinde og vafler. - Jeg er meget ydmyg og taknemmelig for alle dem, der år efter år støtter vores forretning og kommer igen. Ud over alle de lokale har vi turister fra Tyskland, Skotland og Australien, som kommer hvert år og handler is, siger han.

Derhjemme har jeg en hel kasse med ting, folk er kommet med. Magneter med form som en isvaffel, de har fundet på en ferie. Jeg får også masser af postkort hvert år, når kunderne er på ferie. Det er ubeskriveligt, hvad det betyder for mig, og så er alt det hårde arbejde det hele værd. Jesper Pedersen, ismand

Mon ikke enhver ismand kunne smelte lidt om hjertet af disse flotte gaver? Foto: Maria Retoft Pedersen

Glade børn er det bedste Vaffelbageren har kun haft to ejere i sin 35-årige historie, og det har altid været Frisko-is, der er langet over disken. - Vi er den butik i Friskos systemer, der har solgt Frisko-is i længst tid uden pauser. Det er der rigtig meget nostalgi i, siger Jesper Pedersen og fortæller, at det er meget forskelligt hvilken slags is, der hitter. - I perioder sælger vi rigtig meget blåbær softice. Hvis det er rigtig varmt, så er det vores sorbet og frugtis, der bliver solgt rigtig meget af. På en gråvejrsdag er det den lidt tungere chokoladeis, der sælger. Mange tror, at det er børnene, der har svært ved at bestemme sig. Men faktisk er det min erfaring, at det ofte er de voksne, der er længst tid om at vælge, siger han. Og når man brødføder sig som ismand, så er det klart en fordel at have børnetække. I baglokalet viser Jesper Pedersen tegninger af isvafler frem, han har fået af små, glade kunder. Et lille lærred, hvor der står skrevet "verdens bedste ismand" med sirlig glimmerskrift, har han også fået foræret. - Derhjemme har jeg en hel kasse med ting, folk er kommet med. Magneter med form som en isvaffel, de har fundet på en ferie. Jeg får også masser af postkort hvert år, når kunderne er på ferie. Det er ubeskriveligt, hvad det betyder for mig, og så er alt det hårde arbejde det hele værd, siger han.

Salget af is er meget vejrafhængigt. - I 2016 og 2017 havde vi meget våde somre, og så sejler turisterne videre til Svendborg, hvor der er flere indendørs aktiviteter, siger Jesper Pedersen, som understreger, at forretningen aldrig har givet underskud. Foto: Maria Retoft Pedersen

Restituerer om vinteren I år har Vaffelbageren åbent frem til 22. september. Om vinteren holder butikken lukket, og så skal Jesper Pedersen restituere. - De første uger ligger jeg bare på sofaen. Men derefter begynder jeg at savne kontakten med folk, og så finder jeg typisk på noget at lave, siger han. Gennem årene har han bl.a. arbejdet hos Kim's, Odense Marcipan og pakket frugt. Og når sommeren banker på døren, er han klar til at tage endnu en tjans bag frysedisken. - Jeg tager ikke 35 år mere i butikken her. På et tidspunkt kunne jeg også godt tænke mig at nyde sommeraftenerne ved grillen. Men lige nu kunne jeg ikke forestille mig at lave andet. Og jeg håber, Vaffelbageren vil være her mange år endnu, for der er helt sikkert brug for den, siger han. Jubilæet markeres bl.a. med en konkurrence i Ugeavisen Faaborg og gode tilbud. 1. juni er der en særlig god pris på softice, og der deles slikkepinde ud i butikken.

Vaffeljernene er det eneste, der er tilbage fra den originale butik for 35 år siden. Foto: Maria Retoft Pedersen