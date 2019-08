Invitation til en tur i skoven: Tidligere lærer fandt sin indre ro i naturen

Kværndrup: - Naturen gør noget ved os. Får vores indre i ro, hvad enten vi går i den lyse bøgeskov, nyder en udsigt over bakkerne eller betragter de drivende skyer på en blå sommerhimmel.

Sådan siger Lise-Lotte Liengaard, bestyrelsesmedlem i Ryslinge Valgmenighed og initiativtager bag en vandretur i lokalområdet, i en pressemeddelelse.

Turen foregår lørdag 24. august kl. 9.30 i Sønderhaveskoven med start fra P-pladsen ved hallen i Kværndrup.

Lise-Lotte Liengaard fastslår, at turen, der er på cirka 3 kilometer på markveje i jævnt terræn og i roligt tempo, er for alle.

- Vi går sammen, snakker sammen, nyder roen, duftene, lydene, og vi vil undervejs sidde et øjeblik i ro et godt sted, siger Lise- Lotte Liengaard, der har et langt arbejdsliv som lærer bag sig og de seneste år er blevet optaget af naturens positive indvirkning på mennesker.