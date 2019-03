- Vi håber, at økologerne vil slutte op om det, og vi har haft drøftelser med dem et par gange i denne uge, og vi tror meget på, at vi får lavet den her linje, tilføjer direktøren.

Heden: En større udvidelse af biogasanlægget i Heden er på vej her cirka tre år efter, at anlægget for alvor blev taget i brug.

- Andre vil også kunne få gavn af den bedre gødning, og jeg tror helt sikkert, at det være til stor gavn for økologien på hele Fyn, vurderer Jørgen Rasmussen.

- Enten skal vi have en konventionel linje ind eller en økologisk linje. Men vi har satset på, at vi kan få en økolinje ind her, og det er en almindelig del af vores anlægsinvesteringer på Midtfyn, oplyser Ole Hvelplund.

Allerede da de første tankvogne rullede ind på anlægget for flere år siden, var der et ønske om at udvide kapaciteten.

Nature Energy Midtfyn er et fælleseje mellem Nature Energy, den landmandsejede leverandørforening Faaborg Midtfyn Biogas a.m.b.a.og Xergi. Anlægget består af et biogasanlæg til afgasning af biomassen og af et opgraderingsanlæg, der sørger for, at den rå biogas renses for CO2, svovl og vand, så gassen kan føres på det eksisterende naturgasnet og ud til forbrugerne. Den kommende udvidelse medfører en ekstra gasproduktion på ca. 10 mio. Nm3/år - svarende til opvarmning af ca. 7.000 husstande pr. år. Det er cirka en fordobling af produktionen i dag. I regnskabsåret 2017, som er det seneste offentliggjorte, fik Nature Energi Midtfyn en bruttofortjeneste på 26 millioner og et resultat før skat på minus 1,4 millioner kroner.

- Det vil være helt afgørende, at de kan få økologisk gødning, for de kan ikke bruge kunstgødning.

- De fleste landmænd er stadig konventionelle, men der er en trend til, at der bliver flere og flere økologer, og biogas er en god måde at få økologisk gødning ud på markerne. Så det er vigtigt at få lavet sådan en linje her, siger Ole Hvelplund.

Ole Hvelplund er enig med økologikonsulenten i, at en økolinje er særdeles afgørende for, at det kan lykkes.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets seneste statistik over økologiske jordbrugsbedrifter, er der i Faaborg-Midtfyn 2.169 hektar økologiske areal, mens 801 hektar var under omlægning ud af et samlet landbrugsareal i kommunen på 41.000 hektar.

Koster 100 millioner

I øjeblikket findes der ikke mange økologiske biogasanlæg rundt om i Danmark. For Ole Hvelplund og Nature Energi er det dog ikke helt ukendt.

- Vi har erfaring med økologi, for vi har et økologisk biogasanlæg i Brande. Så vi ved godt, hvad vi har med at gøre her, understreger direktøren, der skal grave dybt i pengekassen for at få lavet den nye linje.

I omegnen af 100 millioner kroner skal der investeres.

- Mit indtryk er, at der er positiv vilje til det. Det er de præcise vilkår for det her, som vi lige nu drøfter med økologerne. Men vi tror og håber, at vi når i mål, så vi tidligt næste år er klar med en økologisk linje, siger Ole Hvelplund.

Biogasanlægget har ifølge deres hjemmeside i dag 11 fuldtidsbeskæftigede. Udvidelsen vil betyde, at der bliver ansat to-fire nye chauffører samt en ekstra driftsassistent direkte på biogasanlægget, oplyser Nature Energi.