Intimteater om prostitution i sydfynsk landsby

Korinth: Det er en særpræget og nyskabende forestilling, der onsdag 9. januar vises i Korinth Kulturhus.

"Teatret i Midten" får besøg af Teater Bæst med forestillingen "Lyst#2", som vises to gange - kl. 17 og kl. 19.30 i Korinth Kulturhus. Der er kun plads til 30 tilskuere per forestilling - og den henvender sig også til det unge publikum.

Performanceprojektet "Lyst#2" er skabt af Teater Bæst for at bringe publikum tættere på fortællingen om sexindustrien og har været vist i København for tre år siden. Nu tager performer Eja Due forestillingen på turné landet over.

- Jeg udfordrer dig til at se forskel på en nøgen prostitueret og en hvilken som helst anden nøgen kvinde, lyder det fra Eja Due i en pressemeddelelse.

Hun involverer både sine egne erfaringer og sin research af emnet i sit forsøg på at nuancere debatten. Hvori består forskellene og lighederne mellem hende selv og en professionel sexarbejder?