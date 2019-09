Intet et for godt: Børn luksusboliger til insekterne

Ringe: Der dufter af bål og halvbagte snobrød i Ringe skov. Rundt omkring sidder grinene børn på bord/-bænkesæt og spiser rugbrødsmadder fra plastikmadpakker. En hvinende lyd pisker gennem luften og får 4.klasserne fra Nordagerskolen til at stoppe med at snakke, mens de nysgerrigt ser sig omkring efter det dyr, der har fremprovokeret lyden. Men lyden kommer ikke fra et dyr, men er i stedet fløjtet ud over læberne på dagens guide.

- Nu går vi hen og begynder at lave insekthotellerne. Jeg mener insektbo, siger Kristoffer Nielsen, der er skov- og naturforvalter ved Naturstyrelsen.

- Han er ved at lære det, siger Maria Gram Jensen og forklarer, at insekthoteller er et misvisende ord, fordi det indikerer, at insekterne kun er der midlertidigt. Men hotellerne er insekternes hjem, og derfor kalder hun dem selv for et insektbo.

Kristoffer Nielsen og Maria Gram Jensen er to af de voksne, som i dag lærer børnene om vilde insekter, og hvordan de er vigtige for naturen. Det er nemlig vigtigt, nu hvor der langsomt bliver færre insekter. Projektet er en del af en flere projekter, som bliver lavet i et samarbejde mellem Dansk Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn og Naturstyrelsen Fyn. I dag skal børnene fra Nordagerskolen indfange insekter og bygge insektboer til dem.

- Se, Maria! Jeg har fanget en flue!, lyder det fra en af børnene, som stolt kommer hen og viser fluen frem, der summer rundt i en firkantet insektbøtte.

Luften består nu af udmattede støn og larm, når børnene saver og borer huller med boremaskiner til deres små krible krable-venner. Rundt omkring samler børnene grene og kviste, blomster og tørret græs, som skal være materialerne til deres billebyggerier. Der bliver lavet dagligstuer af træ, soveværelser af småsten. Entreer og indgange bliver pyntet med blomster og kviste. Intet er for godt til de seksbenede, som snart flytter ind i børnenes nybyggerier. Der bliver indfanget biller, bier, fluer, edderkopper og alt der kan krible og kravle. Alle er velkomne.

En gruppe af elever er lige blevet færdige med deres insektbo.

- Ej, den er blevet flot. Jeg er sikker på, at vi vinder det bedste insekthotel, siger den ene, mens han beundrer sit mesterværk.