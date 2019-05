Intersport satser stort i Faaborg: 40 mand i sving for at blive klar til butiksåbning

Faaborg: 40 mand har i løbet af den seneste uge været i sving for at blive klar til den planlagte åbning af Faaborgs nye Intersport-butik i Torvegade 12, der tidligere, faktisk helt tilbage i 2007, har huset Danske Bank.

De blev klar til reception onsdag, og dermed holdt tidsplanen, som daglig leder af butikken, Jeppe Holm, modigt lancerede tilbage i marts, da det kom frem, at ejendomsudvikler Ole Billum havde købt ejendommen netop med henblik på at bygge om for Intersport. Sportøjbutikken er nu flyttet fra 180 kvadratmeter i Torvegade 10 til mere end den dobbelte plads et godt gadedrengespyt i østenvind længere nede ad gaden.

- Det er bare så fedt, nu har vi al den plads, der skal til for at give varerne en ordentlig præsentation i tidssvarende lokaler, siger 28-årige Jeppe Holm, der blev ansat for 13 måneder siden.

Allerede dengang fik han stukket opgaven ud med at finde bedre egenede lokaler og skabe vækst for den Odense-baserede kæde.

- Det er sådan set gået okay med at forøge omsætningen i løbet af det seneste år, men det var sørme svært at finde større lokaler, før Ole Billum endelig fik et gennembrud i forhold til ejerne af den tidligere bankbygning, og nu er vi altså klar til at tage mod kunderne fra fredag morgen, fortalte Jeppe Holm, da han og hans team bød gratulanterne på et glas til saltstængerne onsdag eftermiddag.

Ud over at sælge sportstøj som almindelig strøgbutik, kommer Jeppe Holm & co til at hente en del af omsætningen ved at lave særlige tryk på sportstøj til en lang række af områdets sportsklubber og ved at sælge firmagaver, merchandise og profilbeklædning.

Butikschef Jeppe Holm har fire faste ansatte og et par ungarbejdere i Intersport. Selve butikarealet er på 390 kvadratmeter, og der er næsten lige så meget plads til kontor og lagerfaciliteter i bygningen.