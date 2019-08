Internationalt anerkendt og prisbelønnet kunstner udstiller sine værker på biblioteket

Ringe: Fredag 16. august kl. 15 indbyder Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne til fernisering på en udstilling i den store sal på Ringe Bibliotek. Her kan man se værker af den internationalt anerkendte og prisbelønnede kunstner Helle Scharling-Todd. Udstillingen kan ses i den betjente åbningstid frem til lørdag 5. oktober.

Helle Scharling-Todd har gjort sig bemærket med især sin glas- og mosaikkunst, men hendes arbejder omfatter desuden et bredere udtryk inden for silkelærred, stål og skulptur. Den aktuelle udstilling vil omfatte et udvalg af kunstnerens værker indenfor silketryk og mosaikker. Helle Scharling-Todd (f. 1945) har rødder i Rudkøbing på Langeland, hvor hun også er opvokset. Hun er uddannet ved blandt andet Kunstakademiet i Ravenna, hvor hun påbegyndte sit arbejde med især mosaik. Med uddannelser siden hen i både Tyskland og Mexico bragte hun et international niveau med sig tilbage til især dansk studioglas, inden for hvilken hun i dag anses for at være en af pionererne. Helle Scharling-Todd er i dag bosat i Ventura i Californien, men hun har også hus, atelier og værksted på Langeland.