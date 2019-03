Instruktør om årets Foderstof-revy: Den bedste nogensinde - igen

De første to forestillinger af årets Foderstofrevy er løbet at stablen, men der er stadig er ledige billetter til de sidste to forestillinger.

Ryslinge: Hans Bruun, der er instruktør for Foderstofrevyen, sover godt om natten i disse dage - årets revy bliver nemlig rost til skyerne, oplyser han. - Det er gået fantastisk godt. Vi har fået en meget god respons. Jeg har fået mange gode mails fra folk, der siger, det er den bedste revy nogensinde, men det siger de faktisk hvert år, griner Hans Bruun. Ifølge Hans Bruun er revyens styrke den gode energi og den brede sammensætning. - Det er en rigtig god revy i år. Der er god energi - det er også noget at det, vi får at vide. Vi kan lide hinanden og det kommer ud over rampen. Revyen er meget bred. Vi har flere skribenter på i år, og numrene er ikke så lange, så det er godt. Det er nogle korte og spændende numre, hvor vi får berørt hele samfundet, siger han og tilføjer: - Og så er der også et par crazy (vanvittige, red.) numre. Eksempelvis får betalingsanlægs-nummeret folk til at ligge og hyle af grin på gulvet.

Ifølge Hans Bruun er revyens styrke den gode energi og den brede sammensætning. Foto: Ole Lund Jensen

Man kan nå det endnu Hvis man endnu ikke har nået at se året revy, er der stadig mulighed for at nå det. Der er nemlig stadig få ledige billetter tilbage. - Man kan stadig komme ind og se det. Der er stadigvæk få billetter tilbage til fredag - lørdag er stort set udsolgt, men med enkelte billetter tilbage, oplyser Hans Bruun. De sidste to forestillinger foregår fredag 5. april, med spisning klokken 18.30 og revy klokken 19.30, samt lørdag 6. april, med spisning klokken 18 og revy klokken 19.30. Bestil billetter til Foderstofrevyen 2019 på revyens hjemmeside www.foderstofrevyen.dk.

De sidste to forestillinger foregår fredag 5. april, med spisning klokken 18.30 og revy klokken 19.30, samt lørdag 6. april, med spisning klokken 18 og revy klokken 19.30. Foto: Ole Lund Jensen