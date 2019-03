Projekt holder inspirationsmøde for at få gode ideer til nye måder at forebygge ensomhed blandt ældre i Faaborg.

Faaborg: Projekt "Et Godt Ældreliv" slår tirsdag 12. marts kl. 17-20 dørene op på Restaurant Klinten i Faaborg til et inspirationsmøde for alle interesserede i Faaborg og omegn. Mødets formål er at få foreninger, borgere og virksomheder til at spille en aktiv rolle i forebyggelsen af ensomhed blandt ældre i Faaborg. I projektet arbejder Ældre Sagen og Røde Kors sammen om at udvikle nye metoder og aktiviteter, der skal reducere antallet af ældre og ensomme borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nye måder - Mødet skal gerne inspirere borgere og foreninger i Faaborg til at finde nye måder at skabe et godt ældreliv på. Vi vil især gerne forsøge at nå ud til ensomme ældre i Faaborg, som ikke normalt er en del af et socialt fællesskab, siger styregruppens formand, Torben Bach-Petersen fra Røde Kors Midtfyn. Borgmester Hans Stavnsager og Peter Faber samt 3 foreninger fortæller på mødet om et godt ældreliv og ensomhed. Til inspirationsmødet er der blevet inviteret kultur- og idrætsforeninger, butikker og frivillige sociale foreninger. Alle foreninger og aktører der er interesserede i at arbejde med ensomhed er velkomne til at deltage. Der vil være en sandwich til alle deltagende, og tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig arrangementet på telefon 3030 0181 senest 4. marts.