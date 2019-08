Inspiration til dit næste øhop: Bjørnø med et glimt i øjet

Sidste sommer besøgte journalist Johnni Balslev Lyø og Avernakø, og efterfølgende bragte vi hans medrivende reportager her i ugeavisen. Nu har han besøgt Bjørnø, og her kommer hans ubetingede hyldest til den lille ø blot 17 minutters færgetur fra Faaborg.

Asger Anderskov og hans kone, Jannie, bor i huset over for den gamle skole. Han guider øens gæster, og hun har et lille galleri, "Ena", hvor det antikke Grækenland er et gennemgående tema. Asgers ring i venstre øre tyder på et vist udsyn.

Bjørnøs guide med meget mere, Asger Anderskov, var med dengang. Han blev gode venner med Gasolins tekstforfatter, Mogens Mogensen. Han kunne finde på at kigge over på Bjørnø, når diskussionerne gik højt, om gasserne skulle holde en dansk- eller engelsksproget linie.

Beretningerne tyder på, at gassernes og deres tekstforfatter Mogens Mogensens christianshavnske fremfærd har været en udfordring for beboerne. Trommeslageren Søren Berlev havde eksempelvis et udpræget ønske om at optræde i bar røv og viklers. Men der blev også knyttet holdbare venskaber.

Det var ikke uden grund, at Gasolin øvede sig til udgivelsen af Gas 2 og 3 på Bjørnø. Guitaristen Franz Beckerlee var gift med Inge Strøbech, der ejede den nedlagte skole. Gasserne øvede sig mest om dagen og festede om natten. Til gengæld viste de lidt hensyn ved at hænge tæpper for vinduerne for at dæmpe lyden.

De 30 fastboende har hele tre beboerhuse, hvor de kan mødes og feste igennem. Ud over det nye Bjørnø Beboerhus er der "Balhalla" og "Den grå Stald". Plus det løse. Måske startede det engang i de frisindede 70'ere. En tid med "peace, love and understanding", bajere, hashtåger og masser af levende musik. Den trend kom til Bjørnø med Kim Larsen og Gasolin fra Sofiegården på Christianshavn.

Bjørnø: Det er ikke lige til at se det, når man ankommer til Bjørnø efter kun 17 minutter med færgen "Lillebjørn" fra Faaborg. Men jeg får en stærk fornemmelse af, at beboerne på Bjørnø har let til fest.

Bjørnø ligger i Det Sydfynske Øhav 3,5 kilometer syd for Faaborg med cirka 40 fastboende. Øen er cirka tre kilometer lang.Sejlturen fra Faaborg med en lille færge varer 20 minutter.Bjørnø er blot 150 hektar stor, så man kan spadsere øen rundt lands kysten på et par timer. Turen byder på flade strandenge med et rigt fugleliv og høje klinter med den smukkeste udsigt til Fyn og naboøerne i øhavet. Der er levende hegn, stendiger og i den lille landsby smukke gamle bindingsværksgårde.Vandet omkring Bjørnø tiltrækker både lystfiskere og badegæster. Der er ingen egentlig havn på Bjørnø, men en anløbsbro med 10 pladser. Bjørnø er meget kuperet med et højeste punkt på 24 meter over havoverfladen. En lang række ande- og vadefugle yngler på strandengene og i mosen midt på øen. På Bjørnø kan man også møde de sjældne og fredede grønbrogede strandtudser.Kilde: Visit Faaborg

Caféen og kanonkuglen

Længere oppe ad vejen kommer vi forbi "Bjørnøgaard", der tilbyder overnatning i den ene ende af den smukke gamle familiegård. I den anden er store dele af laden lavet om til en meget atmosfærefyldt café.

Café Pileflet drives af Kirsten Bjørnø Kaag. Hendes afdøde mand var som hende selv socialpædagog, men også pilefletter. Efter hans død for få år siden stod Kirsten Bjørnø over for et svært valg mellem at fortsætte livet på øen i nye rammer eller flytte til "fastlandet" Fyn. Hun blev og åbnede et B&B, "Bjørnø Badehotel", og den hyggelige café.

Jeg får lige et snapshot af en smilende Kirsten, der holder Bjørnøs berømte kanonkugle i hånden. Det gør hun absolut ikke, fordi hun er kugleskør, men mest fordi kuglen har en spændende historie.

Vi skal helt tilbage til tiden efter englændernes tyveri af den danske flåde i 1807. Den danske krigsflåde blev erstattet af en flåde af 200 kanonbåde for at opretholde dansk suverænitet. Kanonbådene lå langs vores kystlinje. To kanonbådchalupper var udstationeret i Faaborg. Kanonbådchalupperne havde en besætning på 76 mand og havde svære kanoner i for- og agterstavn. De var udstyret med 30 årer, og inde under land er de meget manøvredygtige med mange mand ved årene.

20. juni 1808 får de øje på to engelske krigsbrigger (et tomastet krigsskib med omkring 10-18 kanoner), der står ned mellem Bjørnø og Avernakø. Løjtnant Bruun, der leder de to kanonbåde, lægger sine skibe, så han kan afskære englænderne adgangen til Faaborg. En af briggerne går på grund nær Bjørnø, og Bruun beskyder den straks. Briggen bliver stærkt beskadiget og slipper kun med nød og næppe af grunden og forsvinder ud på åbent vand sammen med den anden brig. Om morgenen kommer kanonbåde fra Svendborg til hjælp. Men englænderne er stukket af.

I årene efter det lille søslag kan beboerne plukke kanonkugler ud af brinken mod nordvest.

Kirsten Bjørnø står med den eneste tilbageblevne kanonkugle fra den tid. Den har nu sin plads på brændeovnen i caféen. Om vinteren advarer guiden Asger Anderskov gæsterne mod at løfte på den brandvarme kanonkugle.