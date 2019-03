Initiativ: Mandag 18. marts indbydes alle til møde om genoplivelse af Tour de Vester Hæsinge

Vester Hæsinge: - Vær med til at sætte hjul på Tour'en igen!

Sådan lyder en opfordring, der fortsætter:

- Vi er en lille gruppe, som ønsker at genoplive Tour de Vester Hæsinge efter et par års pause, og vi opfordrer alle til at komme med idéer og deltage i planlægning og gennemførelse. Vi har næste møde mandag 18. marts i X-Huset.

Mødet begynder kl. 17.

- Men det vil være nogle i huset indtil kl. 20, så alle har mulighed for at komme forbi. Der bydes på et glas vin eller en øl til at løsne ganen, så gode ideer ikke forbliver usagt, fortæller Laurits Knudsen i et nyhedsbrev for Vester Hæsinge og omegn. /SH