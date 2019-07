Ingen planer om at stoppe: Søren er fodboldskolens vogter på 20. år

- Jeg trives her. Hallen og klubben er mit andet hjem. Jeg vil hellere bruge en uge af sommerferien her end på stranden i Sydspanien.

- Det vigtigste for mig er egentlig bare, at ungerne hygger sig. Når de hygger sig, gør jeg det også, siger Søren Nielsen.

En, som ikke vakler i sommervarmen, er Søren Nielsen. I 20 år har han sørget for, at fodboldskolen er blevet afviklet i silende regn og brændende sol.

Ringe: Det er bagende hedt til mandagens træning på fodboldskolen. De 100 børn og 13 trænere kæmper med at holde boldene i bevægelse, men mange har kapituleret og fundet skygge under træerne.

Børnepasning og gode trænere

Selvom Søren Nielsen har ansvaret for flere end 100 børn på fodboldskolen, kan han sagtens nå en smøg og en tår vand mandag formiddag. Trænerne har nemlig godt styr på ungerne.

- Vi har kun én træner i år, som ikke har prøvet det før. Det betyder, at de klarer meget af det selv, uden at skulle spørge mig til råds hele tiden, lyder det tilfreds fra Søren Nielsen, som også indrømmer, at mange forældre ser fodboldskolen som en mulighed for at få børnene passet, inden skolerne starter igen.

Søren Nielsen dukkede først op i klubben som 14-årig. Og i mange år har han været en af de ildsjæle, som fortjener stor ros for at holde liv i lokalsporten.

Og han har såmænd ingen planer om at stoppe foreløbigt.

- Jeg tror ikke, Søren stopper med at komme her, før han mister evnen til at gå, siger kompagnonen Emil K. Tornehave, grinende. Hvad Søren Nielsen må give ham ret i.

Det er 24. år i træk, at Ringe Boldklub afholder DBU sommerfodboldskole. Her spiller ca. 100 børn mandag til fredag i uge 31 fra 9-15.