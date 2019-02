Ingen er koblet på: Bjørnø har fået lynhurtigt fibernet

Bjørnø: Det er noget af det yderste, man kommer i Udkantsdanmark, og det er et af de mindste øsamfund i kongeriget.

Ikke desto mindre har Bjørnø nu mulighed for at komme helt frem i skoene, når det gælder internetforbindelse.

Torsdag formiddag foretog folk fra TDC det sidste gravearbejde og fik et nyt fiberkabel koblet til, så den grundlæggende forbindelse til Bjørnø nu er skabt.

- Desværre blev søkablet til Bjørnø sidste år beskadiget af et skib, men det lykkedes heldigvis vores dygtige teknikere at omlægge trafikken til et andet kabel, så kunderne fortsat kunne bruge telefoner og internetforbindelser. På længere sigt er dette ikke en holdbar løsning, og vi har derfor nu valgt en fremtidssikret løsning ved at lægge et nyt fiber-søkabel til øen i stedet for et traditionelt kobberkabel. Det er faktisk dobbelt op på gode nyheder for Bjørnø, da FFV samtidig etablerer en helt ny vandledning til øen, hvilket var oplagt, nu hvor vi alligevel skulle lægge fiberkablet. Med den nye fiberforbindelse fra TDC er Bjørnø helt klar til fremtidens lynhurtige internet, som vi er begyndt at rulle ud til danskerne, forklarer underdirektør i TDC Operations Uffe Tomasson.

Aktuelt kan beboerne få 5-10 Mbit/s på en ADSL-forbindelse fra Faaborg-centralen, men hvis der etableres fibernet hele vejen ud til husstandende på Bjørnø, vil de kunne opnå forbindelser helt op til 1Gbit/s.

- Hvordan det videre forløb bliver med at få fibernet ført ud til de enkelte husstande, og hvornår det sker, kan vi dog ikke sige noget om endnu, siger Anders Brandtoft, kommunikations- og presserådgiver hos TDC Group Communications.