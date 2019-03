Indvielse med korsang

Broby: Sønder Broby Menighedsråd inviterer torsdag 14. marts kl. 19 til koncert og indvielse af den nye kirkecafé i kirken og udgiver folder om restaureringen af kirken.

Kom og syng foråret ind sammen med Odense Teaterkor, lyder det i en invitation, som menighedsrådet husstandsomdeler til borgerne i Sønder Broby Sogn.

Korets besøg i kirken er et led i indvielsen af kirkecaféen i den nyrestaurerede kirke, hvor der også bliver budt på et glas vin og en kop kaffe med lidt godt til.

Koret er kendt for at underholde teatergæsterne i foyeren i Odense Teater. Det er et rytmisk kor, som synger alt fra viser til soul, jazz og pop, og der bliver under koncerten lejlighed for at koncertgæsterne synger sammen med koret.

Sammen med invitationen lander der i folks postkasser også en folder om renoveringen af kirken.