Sune Vesterlund Larsen, direktør for Midtfyns Festival, er indstillet til pris for at genskabe den hæderkronede Midtfyns Festival. Den genopstandne festival fik i øvrigt et noget større overskud end først antaget.

- Det er vi da rigtig glade for, kan jeg sige på festivalens vegne. Rent personligt er det da dejligt, at der er nogen, der lægger mærke til det. Når man går ind i det uden at få løn og lægger så mange timer i det, er det fordi, at man gerne vil gøre noget for lokalsamfundet. Overskriften har hele tiden været at lave noget samskabende for lokalområdet. Det er både borgere, kulturliv, foreningsliv og erhvervsliv, som vi gerne vil samle, så det er jeg da beæret og stolt over, siger Sune Vesterlund Larsen.

2000 kiggede forbi i de to dage, som festivalen varede, og forleden blev billetterne til Midtfyns Festival 2020 så sat til salg. Og samtidig kunne Sune Vesterlund Larsen glæde sig over, at han er indstillet til Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen.

Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen værdien af lokalt at blande sig på Fyn. Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt.

- Det gjorde jeg ikke. For jeg var så stålsat på, at det kunne lykkes. Men da billetsalget startede, og pengene begyndte at rulle ind, kunne jeg godt en gang i mellem gå ud i haven og tænke, "shit, bare det her kan bære", når vi arbejdede med festivalen om natten. Vi havde et budget på et par millioner, og det er ret mange penge for sådan nogen som os.

- Det er viljen og lysten, der har båret det. Det er klart, at det har været rigtig meget, og det har været i en turbulent periode. Heldigvis har der været gode støtter, som har været med til at kunne løfte det her. Men som jeg også har sagt før, kom det noget bag på mig, at der kom så stor bevågenhed omkring det, da vi sendte pressemeddelelsen ud i april 2018. Men det viste jo, at vi havde fat i noget rigtigt, påpeger Sune Vesterlund Larsen, der efter eget udsagn aldrig "rystede på hånden".

"Sune har ved siden af sit fuldtidsarbejde som lærer og konstitueret leder på Ryslinge Høj- og Efterskole knoklet mere end fuld tid for at arrangere festivalen, og han viser med sit engagement vejen for, hvordan det giver mening og værdi for lokalsamfundet at blande sig".

Overskud større end forventet

Bære kunne det. Den første festival gav overskud - også væsentlig større end den første udmelding på 140.000 kroner. Det endelige overskud er nemlig løbet op i 200.000 kroner.

- Jeg synes faktisk, at det, vi har skabt det første år, er et lille eventyr. Nu kommer det svære år 2. Dels indholdsmæssigt, men også om vi kan holde fast i den dna, som hedder 100 procent frivilligt, og hvor ingen skal lønnes. Det er grunden til, at folk har rystet lidt på hovedet af os og sagt, at det kan ikke lade sig gøre på den måde her, siger Sune Vesterlund Larsen og understreger, at arbejdet med festivalen skal spredes ud på flere frivillige hænder.

Hvordan den så skal udvikle sig, det har han og de øvrige frivillige en plan for.

- Vi skal holde fast i, at det er en lokal festival, men vi vil nedtone nostalgien. Vi vil stadig have lidt nostalgi, hvor man kan genopleve den gamle festival, men vi vil køre noget mere lokalt kultur. Det vil stadig ikke være danske musiknavne helt fra toppen, for det har vi ikke råd til. Vi har lidt på kistebunden, men som i år kigger vi på mulighederne i takt med, at der bliver solgt billetter, fastslår Sune Vesterlund Larsen.

- Det kan godt være, at vi snakker om en lille vækst, men det vil jeg ikke afsløre endnu. Men det er ikke 10.000-15.000 gæster, som vi satser på. Det skal vokse i det tempo, som den lokale forankring kan klare og støtte op om, siger festivaldirektøren.