Indstillet til Bland Dig Prisen: Café Fabers skaber mangfoldighed i Ryslinge

- Og så var det for at få et mere mangfoldigt liv i gang. Det startede faktisk, da Fabriksladen blev til. Det var tanker om, at vi stod på skuldrene af det, der skete med Midtfyns Festivalen og Ryslinge Kro og det musikliv, der var. Det måtte kunne skabes igen.

- Vi har været i Berlin og København og har set fabriksbygninger blive omdannet til sådan noget. Det kunne vi godt tænke os at være end del af, og det at bo på landet skal vel ikke udelukke det, siger Lone Holm.

Prisen gives til en eller flere, som har taget initiativ/-er, der gavner det lokale fællesskab. Det er netop tanken bag Café Fabers. En café, der drives af frivillige og er et kultursted med plads til foredrag, musik og meget andet. Et mødested for hele byen - og også for folk ude fra.

Nu er der mere hæder til parret for deres indsats, for de er nemlig blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen 2019.

Ryslinge: For få uger siden blev ægteparret Lone og Thune Holm overrasket med prisen som Årets Rysling for især deres store engagement med at få skabt Café Fabers i en af de ældste haller, hvor Fabers Fabrikker for efterhånden mange år siden producerede persienner og gardiner.

Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen værdien af lokalt at blande sig på Fyn. Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt. Prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet. Du kan indstille din kandidat ved at sende en mail til blanddig@fyens.dk frem til 23. august. Skriv navnet på den person eller gruppe af personer, du gerne vil indstille og begrund, hvorfor vedkommende skal have prisen. Skriv også dit eget navn og telefonnummer. Alle indstillede til prisen, begrundelsen for det og navnet på den, som har indstillet, offentliggøres på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende. Bland dig Prisen uddeles for syvende gang ved Det Fynske Folkemøde i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense lørdag 7. september 2019. Du kan følge med i indstillingerne til prisen ved at følge Bland dig Prisen på Facebook.

Musik skal med tiden fylde (endnu) mere i den gamle fabriksbygning. Lige nu arbejdes der på at få gjort caféen klar til at kunne rumme mere end 100 personer. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

- De sidste tre år har det fyldt rigtig meget, så ja, vi har lavet et stort arbejde. Det har været et stort arbejde at få det etableret, og det er også et stort arbejde at få det til at holde. For det skal ikke bare lige vare et par år, siger Lone Holm.

- Så det har været et godt skub, når tvivlen kom - for det gjorde den. Der var også røster fremme om, at det her ikke kunne lade sig gøre i Ryslinge, lyder det fra hende.

- Da vi startede med ideen, var vores tanke, at det kunne gøres for 100.000 kroner. Men da vi så fik en arkitekt med ind over, blev det til 1,5 millioner kroner. Realdania var den første fond, vi søgte, og den gav 500.000 kroner, og selv om der senere kom mange afslag, så var vi forpligtiget til at få noget ud af de mange penge, bemærker Lone Holm.

Fabriksladen er et spillested i de tidligere fabriksbygninger, og her er Lone og Thune Holm også involveret. Spillestedet fik liv for mere end fem år siden, mens café-ideen for alvor fik næring for tre år siden.

Flere finder vej

I dag har caféen åbent flere gange om ugen. Derudover er det muligt at leje den til forskellige arrangementer.

I indstillingen til Bland Dig Prisen lyder det blandt andet, Fabers fabrikker i gamle dage udgjorde hjertet Ryslinge. Det er i høj grad Lone og Thune Holms fortjeneste, at stedet igen er ved at blive et samlingssted for hele byen.

- Det er 11 måneder siden, at vi åbnede. Vi har været spændt på, om det overhovedet kunne lade sig gøre, men der er en stigende kurve af besøgende, og hver gang vi har arrangement, så er der næsten alle dem, der må være, siger Lone Holm, der umiddelbart ikke har planer om at involvere sig i nye store projekter.

- Vi skal sørge for at følge det her til dørs og udvikle det. For det vi tænker med caféen er at udvikle den hele tiden. Tænke nyt og få nyt liv ind. Der er gået rigtig mange kræfter til at få det op at stå. Så det med indhold i caféen, det skal vi arbejde med nu, lyder det fra hende.

Så skal der også lige skaffes lidt flere penge, så der kan investeres i et ventilations- og varmeanlæg. Med sådan et vil det nemlig være tilladt at lukke endnu flere ind i caféen end i dag, og målet er blandt andet at kunne lave musikarrangementer med plads til 100-130 gæster.