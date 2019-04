Indsamling: 1400 midtfynske elever løber for lungesyge børn

Midtfyn: Knap 1400 elever fra Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse Friskole, Nordagerskolen og Espe Skole og Børnehave skal fredag den 12. april deltage i det landsdækkende motionsløb Team Rynkeby Skoleløbet. De skal sammen med en kvart million elever fra hele landet løbe penge ind til Børnelungefondens arbejde, når løbet afvikles fredagen før påskeferien.

- Det er ganske enkelt overvældende, at så mange skoler kan se sig selv i idéen om, at børn skal løbe for børn, der er ramt af sygdom. Det giver en helt særlig stolthed blandt eleverne, at de med en relativt begrænset indsats kan være med til at gøre en reel forskel for andre børn, siger direktør i Team Rynkeby Fonden Carl Erik Dalbøge i en pressemeddelelse fra Rynkeby Fonden.

Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater familie, venner og naboer, som gives ubeskåret videre til de organisationer, som Team Rynkeby Fonden samarbejder med i de enkelte lande.