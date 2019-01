Indbrudstyve slog til i Broby-området

Nr. Broby/Brobyværk: Indbrudstyve har været på spil to steder i Brobyområdet.

På Saksenballe i Nr. Broby var der indbrud i en privat beboelse, hvor et vindue er brudt op - formentlig med et koben. Det er sket mellem den 29. januar klokken 14 og til den 30. januar klokken 11.45, hvor skuffer og skabe i hele huset er rodet igennem.

Tilsyneladende er intet blevet stjålet her, men det blev der til gengæld ved et indbrud på Stålbjergvej i Brobyværk. Her forsvandt indbrudstyven(e) med to bærbare computer - en af mærket HP og en af mærket Acer.

Indbruddet på Stålbjergvej er sket fra mandag morgen klokken 8 og frem til onsdag aften klokken 20, hvor en havedør ind til stuen er brudt op med et koben.