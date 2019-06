Ringe: En bolig på Fruerlundsvej i Ringe blev ramt af indbrud i løbet af blot tre kvarter onsdag morgen.

I tidsrummet fra klokken 8 til 8.45 opbrød en tyv en havedør med et koben, og ifølge politiet var der spor af tyvens færden i både stue og køkken. På tidspunktet for anmeldelsen havde beboeren dog ikke overblik over, hvad der er stjålet.