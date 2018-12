I tidsrummet mellem klokken 17.15 fredag 01.35 lørdag blev en villa i boligkvarteret Stenager i Ryslinge udsat for indbrud. Vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg oplyser, at tyven er kommet ind via vinduet til soveværelset. Huset er blevet gennemrodet, men der er endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.