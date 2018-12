Indbrud i Horne Hallen

Horne Hallen i Faaborg er blevet udsat for indbrud. I tidsrummet mellem torsdag klokken 21.00 og lørdag klokken 09.00 er en ukendt gerningsmand brudt i hallen ved at bryde indgangsdøren op. Der er ved anmeldelsestidspunktet - klokken 09.35, lørdag - ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Tyve var også på spil et andet sted i kommunen. En eller flere gerningsmænd brød ind i en landejendom på Fjellerupvej i Ryslinge fredag aften, men umiddelbart ser det ikke ud til, at der er stjålet noget, oplyser Ehm Christensen, vagtchef ved Fyns Politi.