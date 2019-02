Ildsjæle i front for nye borgere til Midtfyn

- Vi sætter fokus på hele Ringeegnen, og det er med sloganet, at hvad der er godt for Ringe, det er også godt for oplandet - og omvendt. Vi kan ikke undvære hinanden, påpeger Gunnar Landtved.

Nu står Max Ravn (Ringe), Gunnar Landtved (Ryslinge) og AP Andersen (Gislev) skulder ved skulder for at skabe udvikling og få nye borgere til at bosætte sig på hele Midtfyn.

Midtfyn: Ingen er det mindste i tvivl om, at de alle tre er ildsjæle, og som i mange år har arbejdet for udvikling af deres respektive lokalområder.

400 nye borgere

Politikerne har netop vedtaget en ny udviklingsstrategi for hele kommunen, hvor et af målene er 3000 nye borgere i 2030. En del af dem vil Max Ravn og co. være med til at skaffe.

- I løbet af 2½ år skal vi have 400 nye borgere i vores egn, understreger Max Ravn, der har flere ting i støbeskeen for, at det mål realiseres.

Efter sommerferien, helt præcist den 31. august, står de tre bag en større bosætningsmesse i Midtfyns Fritidscenter, hvor ejendomsmæglere, entreprenører, lokale håndværkere og typehusfirmaer blandt andet er repræsenteret.

- Vi skal samle så mange som overhovedet muligt. Kommunen kommer også, så dem der vil have byggetilladelse, de kan næsten få den med hjem i baglommen. For skal vi gøre noget, så skal der også være hurtigt ekspedition, påpeger AP Andersen.

Max Ravn forventer mindst 300 besøgende på messen.

- Alle er velkomne - det kan være, at lokale kan finde et nyt hus. Men vi skal gerne have nogen med udefra, for vi skal have nogle nye skatteborgere til, siger Max Ravn.

For år tilbage fik lokalrådene lavet udviklingsplaner. En sådan en er nu også på vej for Ringeegnen.

- Faktisk er vi ved at lave en egnsudviklingsplan, men den skal lige justeres til. I den ligger der forskellige tiltag, som nu det den 18. maj, forklarer Gunnar Landtved, der også kan løfte sløret for, at man arbejder på at få stablet en turistrejse på benene.

Det kan være en tre dages rundtur i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Ringe og Midtfyn er centrum, og som skal være med til at brande Ringeegnen.